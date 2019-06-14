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14 июня 2019, пятница, 19:21 92
Судебная власть 2019-06-14T19:25:50+03:00
Українські Новини
За один день отпуска Сытнику заплатили больше 5 тыс. гривен: сколько зарабатывает директор НАБУ

За один день отпуска Сытнику заплатили больше 5 тыс. гривен: сколько зарабатывает директор НАБУ

Артем Сытник.
Артем Сытник.

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за май составила 167 769 гривен, после вычета налогов он получил 135 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 100 914 гривен, доплата за выслугу лет - 30 274 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 10 091 гривну, доплата за ранг - 763 гривны, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 20 182 гривны, 1 день отпуска - 5 346 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский не предлагал Сытнику и Холодницкому уйти в отставку, но Рябошапка пригрозил Сытнику и Холодницкому "сделать выводы", если они не покажут результат за 3 месяца.

Луценко заявил, что Сытник не заплатил большую сумму за отдых в заведении в Ровенской области. Против Сытника могут открыть дело из-за его отдыха под Ровно. Позже ГПУ допросила Сытника о том, как он отдыхал в Ровенской области и не заплатил за это.

Сытник заработал за апрель 170 тысяч гривен.

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