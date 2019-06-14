За один день отпуска Сытнику заплатили больше 5 тыс. гривен: сколько зарабатывает директор НАБУ

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за май составила 167 769 гривен, после вычета налогов он получил 135 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 100 914 гривен, доплата за выслугу лет - 30 274 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 10 091 гривну, доплата за ранг - 763 гривны, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 20 182 гривны, 1 день отпуска - 5 346 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский не предлагал Сытнику и Холодницкому уйти в отставку, но Рябошапка пригрозил Сытнику и Холодницкому "сделать выводы", если они не покажут результат за 3 месяца.

Луценко заявил, что Сытник не заплатил большую сумму за отдых в заведении в Ровенской области. Против Сытника могут открыть дело из-за его отдыха под Ровно. Позже ГПУ допросила Сытника о том, как он отдыхал в Ровенской области и не заплатил за это.

Сытник заработал за апрель 170 тысяч гривен.