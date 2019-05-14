Против Сытника могут открыть дело из-за его отдыха под Ровно, - источник

Генеральная прокуратура допускает открытие уголовного производства против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за недекларирования его отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Формально, признаки (преступления) есть", - сказал он.

По его словам, решение о расследовании зависит от генпрокурора Юрия Луценко, который может зарегистрировать уголовное производство и передать его для расследования в другое ведомство.

В действиях Сытника может усматриваться уголовное правонарушение по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Луценко заявил, что Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ривненской области.

Тем временем, появились подробности отдыха Сытника.