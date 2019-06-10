ГПУ допросила Сытника о том, как он отдыхал в Ровенской области и не заплатил за это

Генеральная прокуратура допросила директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в связи с фактом недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, он еще приходил (в ГПУ на допрос)", - сказал собеседник.

При этом источник сообщил, что визит Сытника по этому делу состоялся уже после того, как он передал Генпрокуратуре письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований расследует дело в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ривненской области.

А ранее мы рассказывали про сломанные квадроциклы, Hennessy и элитные коттеджи: появились подробности отдыха Сытника.

Еще и ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно.