ГПУ допросила Сытника о том, как он отдыхал в Ровенской области и не заплатил за это

Генеральная прокуратура допросила директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в связи с фактом недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Да, он еще приходил (в ГПУ на допрос)", - сказал собеседник.\r\nПри этом источник сообщил, что визит Сытника по этому делу состоялся уже после того, как он передал Генпрокуратуре письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований расследует дело в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.\r\nГенпрокурор Юрий Луценко заявил, что Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ривненской области.\r\nА ранее мы рассказывали про сломанные квадроциклы, Hennessy и элитные коттеджи: появились подробности отдыха Сытника.\r\nЕще и ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно.