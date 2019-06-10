подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
10 июня 2019, понедельник, 16:05 256
Общество 2019-06-10T16:26:34+03:00
Українські Новини
ГПУ допросила Сытника о том, как он отдыхал в Ровенской области и не заплатил за это

ГПУ допросила Сытника о том, как он отдыхал в Ровенской области и не заплатил за это

Генеральная прокуратура допросила директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в связи с фактом недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, он еще приходил (в ГПУ на допрос)", - сказал собеседник.

При этом источник сообщил, что визит Сытника по этому делу состоялся уже после того, как он передал Генпрокуратуре письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований расследует дело в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ривненской области.

А ранее мы рассказывали про сломанные квадроциклы, Hennessy и элитные коттеджи: появились подробности отдыха Сытника.

Еще и ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно.

Больше новостей о: ГПУ Отдых НАБУ Артем Сытник Юрий Луценко

Архив
Новости
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
Климкин заработал в мае 130 тысяч гривен при окладе в 6 000 гривен 16:52
"Гражданская позиция" допускает коалицию со "Слугой народа" 16:39
Проект закона о внедрении нового рынка электроэнергии внесен Зеленским в Раду как неотложный 16:32
Зеленский объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины 16:19
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами 16:24
больше новостей
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
Двое экс-сотрудников одиозного нардепа Геращенко баллотируются по списку Зеленского 13:49 Документ
Журналист "Голоса Украины" назвал Зеленского "евреем-клоуном", а кандидата в депутаты Жана Беленюка – "негром" 21:57
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok