Зеленский не предлагал Сытнику и Холодницкому уйти в отставку

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким не предлагал им подать в отставку.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил один из участников встречи.\r\n"Нет, не предлагал", - сказал он.\r\nПо его словам, во время встречи обсуждались общие вопросы.\r\nДругих деталей он не сообщил.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский рассчитывает на эффективный результат расследования НАБУ и САП резонансных коррупционных дел в течение 3 месяцев.\r\nРанее эксперт команды Зеленского Руслан Рябошапка, который был назначен заместителем председателя Администрации Президента по вопросам антикоррупционной политики, заявил, что Зеленский допускает смену руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.