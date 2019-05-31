Зеленский не предлагал Сытнику и Холодницкому уйти в отставку

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким не предлагал им подать в отставку.

Об этом Українським Новинам сообщил один из участников встречи.

"Нет, не предлагал", - сказал он.

По его словам, во время встречи обсуждались общие вопросы.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский рассчитывает на эффективный результат расследования НАБУ и САП резонансных коррупционных дел в течение 3 месяцев.

Ранее эксперт команды Зеленского Руслан Рябошапка, который был назначен заместителем председателя Администрации Президента по вопросам антикоррупционной политики, заявил, что Зеленский допускает смену руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.