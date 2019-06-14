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14 червня 2019, пʼятниця, 19:20 5
Судова влада 2019-06-14T19:26:34+03:00
Українські Новини
За один день відпустки Ситнику заплатили більше 5 тис. гривень: скільки заробляє директор НАБУ

За один день відпустки Ситнику заплатили більше 5 тис. гривень: скільки заробляє директор НАБУ

Артем Ситник.
Артем Ситник.

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за травень становила 167 769 гривень, після вирахування податків він отримав 135 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника становив 100 914 гривень, доплата за вислугу років - 30 274 ​​гривні, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 10 091 гривню, доплата за ранг - 763 гривні, надбавка державному експерту з питань таємниць - 20 182 гривні , 1 день відпустки - 5 346 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не пропонував Ситнику і Холодницкому піти у відставку, але Рябошапка пригрозив Ситнику і Холодницкому "зробити висновки", якщо вони не покажуть результат за 3 місяці.

Луценко заявив, що Ситник не заплатив велику суму за відпочинок у закладі в Рівненській області. Проти Ситника можуть відкрити справу через йоговідпочинку під Рівним. Пізніше ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це.

Ситник заробив за квітень 170 тисяч гривень.

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