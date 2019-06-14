За один день відпустки Ситнику заплатили більше 5 тис. гривень: скільки заробляє директор НАБУ

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за травень становила 167 769 гривень, після вирахування податків він отримав 135 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника становив 100 914 гривень, доплата за вислугу років - 30 274 ​​гривні, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 10 091 гривню, доплата за ранг - 763 гривні, надбавка державному експерту з питань таємниць - 20 182 гривні , 1 день відпустки - 5 346 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не пропонував Ситнику і Холодницкому піти у відставку, але Рябошапка пригрозив Ситнику і Холодницкому "зробити висновки", якщо вони не покажуть результат за 3 місяці.

Луценко заявив, що Ситник не заплатив велику суму за відпочинок у закладі в Рівненській області. Проти Ситника можуть відкрити справу через йоговідпочинку під Рівним. Пізніше ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це.

Ситник заробив за квітень 170 тисяч гривень.