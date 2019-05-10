Сытник не заплатил большую сумму за отдых в заведении в Ровенской области, - Луценко

После прихода Артема Сытника на допрос в Генпрокуратуру, генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что директор Национального антикоррупционного бюро Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ровенской области.

Об этом Луценко сообщил в Днепропетровской области, передают Українські Новини.

По его словам, Сытник отдыхал в одной из охотничьих баз отдыха в Ровенской области.

"И в ходе этого следователи ГБР установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также по этому вопросу", - сообщил Луценко.

Он отметил, что если у Сытника не будет каких-то документальных опровержений этой информации, она поступит в Министерство внутренних дел для подготовки против него протокола о коррупции.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура вызвала Сытника на допрос 10 мая по делу о превышении служебных полномочий должностными лицами НАБУ из-за вмешательства в выборы президента США.

Ранее Сытник признал нарушения сотрудниками НАБУ при расследовании дела о коррупции в "Укроборонпроме", а Луценко не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку.