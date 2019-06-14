"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июнь

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая ранее изменила методику формирования цен на газ для населения, снизила на 7,3% или на 436,1 гривны цену на газ для населения на условиях спецобязательств (ПСО) до 5 553,89 гривен\/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июнь.\r\nОб этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что конечная цена для потребителей в Кировоградской области (с НДС и стоимостью транспортировки) в июне составит 7 755,87 гривен\/тыс. куб. м, в других регионах цена зависит от тарифа на распределение газа установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующей газораспределительной компании.\r\n"Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и, благодаря этому потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением по полной отмене ценового регулирования, в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", - отметил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен обязать "Нефтегаз" установить новые цены на газ для населения\r\nКабмин создаст рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом".\r\nС 1 июня газ подорожал на 38 копеек. Также "Нефтегаз" снизил на июнь цены на газ для промпотребителей.\r\nТем временем, МВФ считает, что газ для населения должен быть по рыночной цене.