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14 июня 2019, пятница, 14:00 475
Экономика 2019-06-14T14:01:19+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июнь

"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июнь

Цена на газ Фото: UBR.ua
Цена на газ Фото: UBR.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая ранее изменила методику формирования цен на газ для населения, снизила на 7,3% или на 436,1 гривны цену на газ для населения на условиях спецобязательств (ПСО) до 5 553,89 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июнь.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

Отмечается, что конечная цена для потребителей в Кировоградской области (с НДС и стоимостью транспортировки) в июне составит 7 755,87 гривен/тыс. куб. м, в других регионах цена зависит от тарифа на распределение газа установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующей газораспределительной компании.

"Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и, благодаря этому потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением по полной отмене ценового регулирования, в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", - отметил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен обязать "Нефтегаз" установить новые цены на газ для населения

Кабмин создаст рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом".

С 1 июня газ подорожал на 38 копеек. Также "Нефтегаз" снизил на июнь цены на газ для промпотребителей.

Тем временем, МВФ считает, что газ для населения должен быть по рыночной цене.

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