Кабмин намерен обязать "Нефтегаз" установить новые цены на газ для населения

Кабинет Министров намерен обязать национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" установить цену на газ для населения в размере около 8 тыс. гривен/тыс. куб. м в июне и 7,7 тыс. гривен/тыс. куб. м в июле.

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.

"Сегодня рыночная цена, которая снижена в Европе, газ должен стоить в июне около 8 тыс. гривен, в июле - 7,7 тыс. гривен, а не 8,8 тыс. гривен. Это тот коридор, который сегодня полностью отвечает рыночной цене. Поэтому первое решение сегодня - обязать их это сделать", - сказал он.

По словам Гройсмана, на фоне снижения импортных цен должна снижаться и цена на газ для отечественных потребителей.

"Я считаю, что "Нефтегаз" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь, то же самое они планируют сделать и на июль. Это недопустимый вопрос и поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст возможность "Нефтегазу" злоупотреблять своим монопольным положением... И поэтому мы сегодня примем решение, которое вернет их на землю, они накрутили цену до 8,8 тыс. по некоторым регионам Украины. Я подчеркиваю, что никто этого терпеть не будет", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров решил создать рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом".

Ранее НАК "Нефтегаз Украины" снизила на 7,07%, или на 610 гривен цену на природный газ для населения до 8 017 гривен/тыс. куб. м (с НДС и стоимостью транспортировки) на июль.

"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения на 4,6%, или на 380 гривен до 8 627 гривен/тыс. куб м (с НДС) на июнь.

22 апреля Кабинет Министров и "Нефтегаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май на 3,54%, или на 303 гривны до 8 247 гривен за тыс. куб. м.

Такой уровень цены был согласован на совещании при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы правления "Нефтегаза" Андрея Коболева.

Разработанный механизм предполагает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена для промышленных потребителей ниже, чем установленная в постановлении правительства от 19 октября 2018 №867, цена для населения снижается соответствующим образом.

Также Кабмин изменил методику формирования цен на газ для населения.