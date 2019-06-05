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05 июня 2019, среда, 15:42 42
Экономика 2019-06-05T15:42:15+03:00
Українські Новини
Кабмин намерен обязать "Нефтегаз" установить новые цены на газ для населения

Кабмин намерен обязать "Нефтегаз" установить новые цены на газ для населения

Кабинет Министров намерен обязать национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" установить цену на газ для населения в размере около 8 тыс. гривен/тыс. куб. м в июне и 7,7 тыс. гривен/тыс. куб. м в июле.

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.

"Сегодня рыночная цена, которая снижена в Европе, газ должен стоить в июне около 8 тыс. гривен, в июле - 7,7 тыс. гривен, а не 8,8 тыс. гривен. Это тот коридор, который сегодня полностью отвечает рыночной цене. Поэтому первое решение сегодня - обязать их это сделать", - сказал он.

По словам Гройсмана, на фоне снижения импортных цен должна снижаться и цена на газ для отечественных потребителей.

"Я считаю, что "Нефтегаз" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь, то же самое они планируют сделать и на июль. Это недопустимый вопрос и поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст возможность "Нефтегазу" злоупотреблять своим монопольным положением... И поэтому мы сегодня примем решение, которое вернет их на землю, они накрутили цену до 8,8 тыс. по некоторым регионам Украины. Я подчеркиваю, что никто этого терпеть не будет", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров решил создать рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом".

Ранее НАК "Нефтегаз Украины" снизила на 7,07%, или на 610 гривен цену на природный газ для населения до 8 017 гривен/тыс. куб. м (с НДС и стоимостью транспортировки) на июль.

"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения на 4,6%, или на 380 гривен до 8 627 гривен/тыс. куб м (с НДС) на июнь.

22 апреля Кабинет Министров и "Нефтегаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май на 3,54%, или на 303 гривны до 8 247 гривен за тыс. куб. м.

Такой уровень цены был согласован на совещании при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы правления "Нефтегаза" Андрея Коболева.

Разработанный механизм предполагает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена для промышленных потребителей ниже, чем установленная в постановлении правительства от 19 октября 2018 №867, цена для населения снижается соответствующим образом.

Также Кабмин изменил методику формирования цен на газ для населения.

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