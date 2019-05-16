МВФ считает, что газ для населения должен быть по рыночной цене

Международный валютный фонд выступает за установление рыночной цены на газ для населения.\r\nОб этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на Международной инвестиционной конференции, организованной Concorde Capital, передают Українські Новини.\r\nЛюнгман сообщил, что МВФ продолжает настаивать на установлении рыночной цены на газ для населения.\r\nПри этом он отметил, что если мировые цены на газ понижаются, то МВФ не против того, чтоб и цена в Украине для населения тоже понижалась.\r\nОднако при повышении мировых цен, как отметил представитель МВФ, необходимо повышать их и в Украине.\r\nКак сообщали Українські Новини, миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая.