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16 мая 2019, четверг, 16:39 148
Экономика 2019-05-16T16:39:48+03:00
Українські Новини
МВФ считает, что газ для населения должен быть по рыночной цене

МВФ считает, что газ для населения должен быть по рыночной цене

Международный валютный фонд выступает за установление рыночной цены на газ для населения.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на Международной инвестиционной конференции, организованной Concorde Capital, передают Українські Новини.

Люнгман сообщил, что МВФ продолжает настаивать на установлении рыночной цены на газ для населения.

При этом он отметил, что если мировые цены на газ понижаются, то МВФ не против того, чтоб и цена в Украине для населения тоже понижалась.

Однако при повышении мировых цен, как отметил представитель МВФ, необходимо повышать их и в Украине.

Как сообщали Українські Новини, миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая.

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