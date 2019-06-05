Кабмин создаст рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом"

Кабинет Министров решил создать рабочую группу по проверке формирования цены газа Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".

Данное решение было принято на заседании правительства 5 июня, передают Українськi Новини.

"Принято протокольное решение правительства обратиться к Счетной палате, Антимонопольному комитету, Фискальной службе, Государственной аудиторской службе создать совместную группу по проверке формирования цены газа внутри НАК "Нефтегаз Украины". И если, не дай бог, "Нефтегаз" не откроет документы по чем они покупают, как они транспортируют, как они калькулируют и как они продают - я буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации в формировании цены", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАК "Нефтегаз Украины" снизила на 7,07%, или на 610 гривен цену на природный газ для населения до 8 017 гривен/тыс. куб. м (с НДС и стоимостью транспортировки) на июль.

"Нефтегаз" повысил цену на газ для населенияна 4,6% до 8 627 гривен/тыс. куб м на июнь.

Ранее Коломойский высказался о менеджменте "Нефтегаза".

Такой уровень цены был согласован на совещании при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы правления "Нефтегаза" Андрея Коболева.

Разработанный механизм предполагает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена для промышленных потребителей ниже, чем установленная в постановлении правительства от 19 октября 2018 №867, цена для населения снижается соответствующим образом.