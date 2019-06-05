подписаться на рассылку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
05 июня 2019, среда, 12:27 91
Экономика 2019-06-05T12:27:49+03:00
Українські Новини
Кабмин создаст рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом"

Кабмин создаст рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом"

Кабинет Министров решил создать рабочую группу по проверке формирования цены газа Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".

Данное решение было принято на заседании правительства 5 июня, передают Українськi Новини.

"Принято протокольное решение правительства обратиться к Счетной палате, Антимонопольному комитету, Фискальной службе, Государственной аудиторской службе создать совместную группу по проверке формирования цены газа внутри НАК "Нефтегаз Украины". И если, не дай бог, "Нефтегаз" не откроет документы по чем они покупают, как они транспортируют, как они калькулируют и как они продают -  я буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации в формировании цены", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАК "Нефтегаз Украины" снизила на 7,07%, или на 610 гривен цену на природный газ для населения до 8 017 гривен/тыс. куб. м (с НДС и стоимостью транспортировки) на июль.

"Нефтегаз" повысил цену на газ для населенияна 4,6% до 8 627 гривен/тыс. куб м на июнь.

Ранее Коломойский высказался о менеджменте "Нефтегаза".

Такой уровень цены был согласован на совещании при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы правления "Нефтегаза" Андрея Коболева.

Разработанный механизм предполагает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена для промышленных потребителей ниже, чем установленная в постановлении правительства от 19 октября 2018 №867, цена для населения снижается соответствующим образом.

Больше новостей о: Нефтегаз Кабмин Формирование цены энергоресурсов

Архив
Новости
Кабмин одобрил увольнение нескольких губернаторов 13:07
Зеленский назвал Юнкера "теплым дядькой", крутя педали в спортзале в эфире "1+1" 12:58
В мае зафиксировано 7 инцидентов физической агрессии в отношении медийщиков, один журналист месяц находится в коме, - НСЖУ 12:51
Супрун посоветовала, как "вылечить" эмоциональное выгорание 12:43
Зеленский сделал Климкину предложение, от которого тот отказался 12:34
больше новостей
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 18:43
Двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.org
Мимо Земли пролетел двойной астероид 20:29
Авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП замечали во вторник 28 мая. Фото: Схемы
Пинчук тайно ездил к Зеленскому в Администрацию Президента, - СМИ 15:38
Гривна на межбанке обвалилась 20:15
больше новостей
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Зеленский провел брифинг без 50 журналистов, ожидавших в очереди 15:04
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok