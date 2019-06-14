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14 червня 2019, пʼятниця, 14:00 57
Економіка 2019-06-14T15:45:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на червень

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на червень

Ціна на газ Фото: UBR.ua
Ціна на газ Фото: UBR.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка раніше змінила методику формування цін на газ для населення, знизила на 7,3% або на 436,1 гривні ціну на газ для населення на умовах спецзобов'язань (ПСО) до 5 553,89 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на червень.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Наголошується, що кінцева ціна для споживачів у Кіровоградській області (з ПДВ та вартістю транспортування) в червні становитиме 7 755,87 гривень/тис. куб. м, в інших регіонах ціна залежить від тарифу на розподіл газу встановленого Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) для відповідної газорозподільної компанії.

"Новий механізм демонструє переваги конкурентного ринку. Ціна змінюється паралельно з ринковими паритетом і, завдяки цьому споживач отримує чесні умови. Ми сподіваємося, що уряд найближчим часом також погодиться з нашою пропозицією по повній відміні цінового регулювання, в доповнення до прозорого ціноутворення дозволить кінцевому споживачу вибирати постачальника газу", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін має намір зобов'язати "Нафтогаз" встановити нові ціни на газ для населення

Кабмін створить робочу групу з перевірки формування ціни газу "Нафтогазом".

З 1 червня газ подорожчав на 38 копійок. Також "Нафтогаз" знизив на червень ціни на газ для промспоживачів.

Тим часом, МВФ вважає, що газ для населення має бути за ринковою ціною.

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