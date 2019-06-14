Россия готова к переговорам по транзиту газа в сентябре, - Шефчович

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявляет, что Россия готова к проведению следующего раунда трехсторонних переговоров с Европейским союзом, которые начались после выборов президента, и Украиной относительно транзита российского газа в середине сентября.\r\nОб этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.\r\n"Министр энергетики России Александр Новак подтверждает готовность России к следующему раунду трехсторонних переговоров в сентябре", - написал Шефчович.\r\nТакже он добавил, что он намерен провести консультации с украинской стороной.\r\nКроме того, Шефчович подчеркнул, что времени осталось мало, так как в конце 2019 года истекает срок действия текущего контракта по транзиту газа между компанией "Газпром" (Россия) и Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".\r\nКак сообщали Українські Новини, предварительные слушания по иску "Нефтегаза" об аресте активов "Газпрома" в Люксембурге состоятся в июне.\r\nТакже премьер-министр Российской Федерации Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа.\r\nПосле встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.