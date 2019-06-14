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14 июня 2019, пятница, 09:45 625
Политика 2019-06-14T09:45:16+03:00
Українські Новини
Россия готова к переговорам по транзиту газа в сентябре, - Шефчович

Россия готова к переговорам по транзиту газа в сентябре, - Шефчович

Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявляет, что Россия готова к проведению следующего раунда трехсторонних переговоров с Европейским союзом, которые начались после выборов президента, и Украиной относительно транзита российского газа в середине сентября.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Министр энергетики России Александр Новак подтверждает готовность России к следующему раунду трехсторонних переговоров в сентябре", - написал Шефчович.

Также он добавил, что он намерен провести консультации с украинской стороной.

Кроме того, Шефчович подчеркнул, что времени осталось мало, так как в конце 2019 года истекает срок действия текущего контракта по транзиту газа между компанией "Газпром" (Россия) и Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".

Как сообщали Українські Новини, предварительные слушания по иску "Нефтегаза" об аресте активов "Газпрома" в Люксембурге состоятся в июне.

Также премьер-министр Российской Федерации Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа.

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.

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