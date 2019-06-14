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14 червня 2019, пʼятниця, 11:49 13
Політика 2019-06-14T13:15:02+03:00
Українські Новини
Саакашвілі став на військовий облік у військкоматі

Саакашвілі став на військовий облік у військкоматі

Саакашвілі у військкоматі. Фото: facebook.сом/SaakashviliMikheil
Саакашвілі у військкоматі. Фото: facebook.сом/SaakashviliMikheil

Колишній Президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якому Президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство, пройшов медичну комісію і став на військовий облік у Святошинському військкоматі.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці Facebook.

"Пройшов медичну комісію і став на військовий облік у Святошинському військкоматі. Здоров'я відмінне, придатний до військової служби, так що готовий зі зброєю в руках захищати Україну. Дуже приємний і уважний медперсонал, який працює в не дуже хороших умовах", - йдеться в повідомленні.

Також Саакашвілі запропонував військкоматам і їх співробітникам різко збільшити фінансування.

Саакашвілі у військкоматі. Фото: facebook.сом/SaakashviliMikheilМіхеіл Саакашвілі у військкоматі проходить медкомісію. Фото: facebook.сом/SaakashviliMikheil

Як повідомляли Українські Новини, Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий очолили список "Руху нових сил".

Раніше Міхеіл Саакашвілі відмовився йти на вибори з партією Віталія Кличка. Пізніше він пояснив, чому не хоче об'єднатися з партією УДАР.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що не має політичних планів з Саакашвілі.

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