Саакашвілі став на військовий облік у військкоматі

Колишній Президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якому Президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство, пройшов медичну комісію і став на військовий облік у Святошинському військкоматі.\r\nПро це Саакашвілі написав на своїй сторінці Facebook.\r\n"Пройшов медичну комісію і став на військовий облік у Святошинському військкоматі. Здоров'я відмінне, придатний до військової служби, так що готовий зі зброєю в руках захищати Україну. Дуже приємний і уважний медперсонал, який працює в не дуже хороших умовах", - йдеться в повідомленні.\r\nТакож Саакашвілі запропонував військкоматам і їх співробітникам різко збільшити фінансування.\r\nМіхеіл Саакашвілі у військкоматі проходить медкомісію. Фото: facebook.сом\/SaakashviliMikheil\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий очолили список "Руху нових сил".\r\nРаніше Міхеіл Саакашвілі відмовився йти на вибори з партією Віталія Кличка. Пізніше він пояснив, чому не хоче об'єднатися з партією УДАР.\r\nКрім того, Володимир Зеленський заявив, що не має політичних планів з Саакашвілі.