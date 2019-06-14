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14 июня 2019, пятница, 11:00 221
Финансы 2019-06-14T11:00:43+03:00
Українські Новини
Перед длинными выходными рубль обвалился в киевских обменниках

Перед длинными выходными рубль обвалился в киевских обменниках

В пятницу, 14 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 13 июня вырос на 4 копейки и составил 3,66 гривен за 10 рублей.

Курс продажи упал на 6 копеек и составил 4,15 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы рубля в киевских обменниках на 14 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,66 4,15
Максимальный 4,00 5,00
Минимальный 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, в Национальном банке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков, а рубль снова начал дорожать в киевских обменниках.

Тем временем, гривна рухнула до вторника: официальный курс валют на выходные.

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