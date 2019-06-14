Перед длинными выходными рубль обвалился в киевских обменниках

В пятницу, 14 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 13 июня вырос на 4 копейки и составил 3,66 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи упал на 6 копеек и составил 4,15 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурсы рубля в киевских обменниках на 14 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,66\r\n4,15\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Национальном банке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nТем временем гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков, а рубль снова начал дорожать в киевских обменниках.\r\nТем временем, гривна рухнула до вторника: официальный курс валют на выходные.