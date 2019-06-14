Перед Троицкими выходными доллар и евро "просели"

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 июня на 1,25 коп. до 26,6126 UAH\/USD, курс покупки – на 1,59 коп. до 26,2745 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 6,66 коп. до 29,5326 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 7,04 коп. до 30,0616 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,2745\r\n26,6126\r\n29,5326\r\n30,0616\r\n3,66\r\n4,15\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,3900\r\n27,0000\r\n29,7000\r\n30,3500\r\n4,00\r\n4,50\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,4600\r\n29,0000\r\n29,8500\r\n2,50\r\n4,04\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Национальном банке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nТем временем гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков, а рубль снова начал дорожать в киевских обменниках.\r\nВ среду после резкого скачка доллар и евро стабилизировались, гривна рухнула до вторника.