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14 июня 2019, пятница, 10:35 182
Финансы 2019-06-14T10:37:41+03:00
Українські Новини
Перед Троицкими выходными доллар и евро "просели"

Перед Троицкими выходными доллар и евро "просели"

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 июня на 1,25 коп. до 26,6126 UAH/USD, курс покупки – на 1,59 коп. до 26,2745 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,66 коп. до 29,5326 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,04 коп. до 30,0616 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,2745 26,6126 29,5326 30,0616 3,66 4,15
Максимальный 26,3900 27,0000 29,7000 30,3500 4,00 4,50
Минимальный 26,0000 26,4600 29,0000 29,8500 2,50 4,04

Как сообщали Українські Новини, в Национальном банке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков, а рубль снова начал дорожать в киевских обменниках.

В среду после резкого скачка доллар и евро стабилизировались, гривна рухнула до вторника.

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