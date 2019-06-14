Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" связывает перенос Россией следующего раунда трехсторонних переговоров с Европейским союзом и Украиной относительно транзита российского газа на сентябрь с ожиданием смены украинских переговорщиков.

Об этом написал исполнительный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"К сожалению, трехсторонние переговоры вновь откладываются. Их не будет ни в июне, ни в июле, ни в августе. И только в сентябре Россия будет готова обсуждать время следующей встречи. Выглядит так, будто Россия ждет переговорщиков, которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон", - написал он.

Витренко отмечает, что после того, как Украина и Европейский Союз заняли консолидированную позицию, что транзит газа через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для России эти переговоры стали неинтересными.

Как сообщали Українські Новини, Россия готова к проведению следующего раунда трехсторонних переговоров с Европейским союзом и Украиной относительно транзита российского газа в середине сентября.

Также Россия связывает продолжение транзита газа через Украину с политической стабильностью и достижением договоренностей "Нефтегаза" и "Газпрома".

Предварительные слушания по иску "Нефтегаза" об аресте активов "Газпрома" в Люксембурге состоятся в июне.

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.