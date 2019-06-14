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14 червня 2019, пʼятниця, 10:10 9
Політика 2019-06-14T11:30:03+03:00
Українські Новини
Чекають поступливих переговірників: У "Нафтогазі" пояснили перенесення Росією газових переговорів

Чекають поступливих переговірників: У "Нафтогазі" пояснили перенесення Росією газових переговорів

Нафтогаз.
Нафтогаз.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пов'язує перенесення Росією наступного раунду тристоронніх переговорів з Європейським союзом та Україною щодо транзиту російського газу на вересень з очікуванням зміни українських переговірників.

Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На жаль, тристоронні переговори знову відкладаються. Їх не буде ні в червні, ні в липні, ні в серпні. І тільки у вересні Росія буде готова обговорювати час наступної зустрічі. Виглядає так, ніби Росія чекає переговірників, які будуть здавати інтереси України, а не домовлятися про цивілізованих і справедливих правилах для всіх сторін", - написав він.

Вітренко зазначає, що після того, як Україна і Європейський Союз зайняли консолідовану позицію, що транзит газу через Україну має здійснюватися за справедливим європейськими правилами, для Росії ці переговори стали нецікавими.

Як повідомляли Українські Новини, Росія готова до проведення наступного раунду тристоронніх переговорів з Європейським союзом і Україною щодо транзиту російського газу в середині вересня.

Також Росія пов'язує продовження транзиту газу через Україну з політичною стабільністю і досягненням домовленостей "Нафтогазу" і "Газпрому".

Попередні слухання за позовом "Нафтогазу" про арешт активів "Газпрому" в Люксембурзі відбудуться в червні.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.

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