В начале недели гривна на межбанке укрепилась еще на 22 копейки

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 14 коп. в понедельник укрепился на 22 коп. до 26,32 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,45-26,48 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,34-26,38 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,31-26,34 UAH\/USD.\r\nВ понедельник НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,05% с 27,72 UAH\/USD до 26,32 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, опубликован прогноз ICU до конца года, согласно которому курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.\r\nТем временем, НБУ снова перешел к покупке валюты на межбанке.\r\nТакже с понедельника гривна к доллару укрепилась: курс иностранных валют по НБУ.