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10 июня 2019, понедельник, 17:45 256
Экономика 2019-06-10T17:45:49+03:00
Українські Новини
В начале недели гривна на межбанке укрепилась еще на 22 копейки

В начале недели гривна на межбанке укрепилась еще на 22 копейки

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 14 коп. в понедельник укрепился на 22 коп. до 26,32 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,45-26,48 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,34-26,38 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,31-26,34 UAH/USD.

В понедельник НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,05% с 27,72 UAH/USD до 26,32 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, опубликован прогноз ICU до конца года, согласно которому курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.

Тем временем, НБУ снова перешел к покупке валюты на межбанке.

Также с понедельника гривна к доллару укрепилась: курс иностранных валют по НБУ.

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