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13 червня 2019, четвер, 20:02 24
Фінанси 2019-06-13T22:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків

Гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків

Гривні. Фото: bank.gov.ua
Гривні. Фото: bank.gov.ua

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 2 коп. у четвер зберігся на незмінному рівні 26,48 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,40-26,44 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,42-26,48 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,46-26,50 UAH/USD.

У четвер НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,47% з 27,72 UAH/USD до 26,48 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, після тривалого зміцнення гривня на міжбанку різко обвалилася.

При цьому на початку тижня гривня на міжбанку зміцнилася на 22 копійки. Також опублікований прогноз ICU до кінця року, згідно з яким курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.

Тим часом у НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

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