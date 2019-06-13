Гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 2 коп. у четвер зберігся на незмінному рівні 26,48 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗ їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,40-26,44 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,42-26,48 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,46-26,50 UAH\/USD.\r\nУ четвер НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,47% з 27,72 UAH\/USD до 26,48 UAH\/USD.\r\nУ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після тривалого зміцнення гривня на міжбанку різко обвалилася.\r\nПри цьому на початку тижня гривня на міжбанку зміцнилася на 22 копійки. Також опублікований прогноз ICU до кінця року, згідно з яким курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.\r\nТим часом у НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.