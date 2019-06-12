подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 июня 2019, среда, 19:22 18
Финансы 2019-06-12T19:22:59+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке понизился

Курс гривны на межбанке понизился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 14 коп. в среду снизился на 2 коп. до 26,48 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,46-26,50 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,35-26,38 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,46-26,50 UAH/USD.

В среду НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,47% с 27,72 UAH/USD до 26,48 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Также в НБУ считают, что риски для макроэкономической стабильности Украинысохраняются.

НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня.

Больше новостей о: Курс гривны Межбанк

Архив
Новости
Львовские шахтеры добились выплаты зарплаты за март 19:38
Монопольное большинство "Слуги народа" в парламенте - наша цель, - представитель Зеленского 19:35
Бойко в прифронтовом Счастье рассказал о новых переговорах между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой 19:31
Курс гривны на межбанке понизился 19:22
"Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки 19:00
больше новостей
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
В зоне ООС в результате обстрелов ранили военного ВСУ 14:15
Украина-Люксембург. Фото: footboom.com.
Украина обыграла Люксембург во Львове: видео гола 08:45
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину 13:57
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
Зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май 09:15 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok