Курс гривны на межбанке понизился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 14 коп. в среду снизился на 2 коп. до 26,48 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,46-26,50 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,35-26,38 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,46-26,50 UAH\/USD.\r\nВ среду НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,47% с 27,72 UAH\/USD до 26,48 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nТакже в НБУ считают, что риски для макроэкономической стабильности Украинысохраняются.\r\nНБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня.