Курс гривны на межбанке понизился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 14 коп. в среду снизился на 2 коп. до 26,48 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,46-26,50 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,35-26,38 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,46-26,50 UAH/USD.

В среду НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,47% с 27,72 UAH/USD до 26,48 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Также в НБУ считают, что риски для макроэкономической стабильности Украинысохраняются.

НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня.