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11 июня 2019, вторник, 17:38 51
Экономика 2019-06-11T17:38:15+03:00
Українські Новини
После длительного укрепления гривна на межбанке резко обвалилась

После длительного укрепления гривна на межбанке резко обвалилась

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 14 коп. до 26,46 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,21-26,24 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,33-26,37 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,46-26,49 UAH/USD.

Во вторник НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,55% с 27,72 UAH/USD до 26,46 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в начале недели гривна на межбанке укрепилась еще на 22 копейки.

Тем временем, опубликован прогноз ICU до конца года, согласно которому курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.

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