После длительного укрепления гривна на межбанке резко обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 14 коп. до 26,46 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,21-26,24 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,33-26,37 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,46-26,49 UAH\/USD.\r\nВо вторник НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,55% с 27,72 UAH\/USD до 26,46 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, в начале недели гривна на межбанке укрепилась еще на 22 копейки.\r\nТем временем, опубликован прогноз ICU до конца года, согласно которому курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.