Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю

До конца текущей недели жара в Украине удержится. Максимальная дневная температура воздуха будет достигать во всех областях + 30 + 35 градусов.\r\nОб этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталка Диденко, передают Українські Новини. \r\nПо словам синоптика, ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 17-24 градусов тепла. \r\nТемпература воды в Черном море составляет 23-26 градусов, в Азовском - 24-27 градусов, в Днепре - 22-25 градусов.\r\nМетеоблог главного синоптика страны Источник: www2.wetter3.de\r\nВ то же время, кратковременные дожди с грозами до конца недели, вероятно, пройдут локально в западных областях, на севере и в центре, кроме Днепропетровской области.\r\nВо время дождя ожидается временное снижение температуры воздуха на 10-12 градусов.\r\n"На юге, в восточных областях Украины будет преобладать сухая воздушная масса, и поэтому пожарная опасность усилится. Стоит быть крайне осторожными с огнем!", - предупредила синоптик.\r\nНа следующей неделе синоптическая ситуация особых изменений не претерпит. Будет преобладать жаркая погода. Однако на севере и в западной части возможно незначительное ослабление жары до 27-32 градусов. На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных областей ожидается в течение дня + 30 + 35 градусов.\r\nКратковременные грозовые дожди возможны местами на западе. Ближе к середине недели, 19-20 июня, осадки распространятся на северную часть и Харьковскую область.\r\nВ Киеве 13-16 июня будет господствовать жаркая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 30-33 градусов выше нуля.\r\nЖара продержится в начале недели, а со вторника, с 18 июня, в столице предполагается ослабление жары до + 27 + 29 градусов.\r\nВ течение 18-20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди.\r\n"Погода ближайших дней потребует много воды, спасительной тени, кондиционеров, шляпок, подзабытых кружевных зонтиков, внимания к обращению с огнем, внимания к детям, пожилым людям и животным, которые особенно могут страдать от жары, а также удовольствия от настоящего лета с реками, лужайками, бабочками, клубникой и черешней", - написала Диденко.\r\nТакже синоптик объяснила разнице между температурой воздуха в тени и на солнце. \r\n"Часто используют термин "температура на солнце", однако температуры на солнце или температуры в тени не существует. Есть температура воздуха, которую измеряют специальными метеорологическими приборами в специальных условиях. Если чей-то частный термометр показывает +40 градусов, часто это означает, что либо на него попадают прямые солнечные лучи, или он получает дополнительное тепло от раскаленного подоконника. Наши чувства - это другое дело, на солнце человек сильнее страдает от жары, чем в тени раскидистого дерева. Поэтому доверяем только профессиональным измерением фактической температуры воздуха", - утверждает Диденко.\r\nНапомним, знойный фронт с юга продержится еще несколько дней.\r\nТем временем, глобальное потепление продолжается: в столице зафиксировали новые температурные рекорды.\r\nСиноптик дала предварительный прогноз, когда спадет аномальная жара.\r\nТем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в последний рабочий день недели в Украине будет до +34.\r\nУже ближайшие выходные будут включать три дня для отдыха на Троицу.