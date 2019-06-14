Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю

До конца текущей недели жара в Украине удержится. Максимальная дневная температура воздуха будет достигать во всех областях + 30 + 35 градусов.

Об этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталка Диденко, передают Українські Новини.

По словам синоптика, ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 17-24 градусов тепла.

Температура воды в Черном море составляет 23-26 градусов, в Азовском - 24-27 градусов, в Днепре - 22-25 градусов.

Метеоблог главного синоптика страны Источник: www2.wetter3.de

В то же время, кратковременные дожди с грозами до конца недели, вероятно, пройдут локально в западных областях, на севере и в центре, кроме Днепропетровской области.

Во время дождя ожидается временное снижение температуры воздуха на 10-12 градусов.

"На юге, в восточных областях Украины будет преобладать сухая воздушная масса, и поэтому пожарная опасность усилится. Стоит быть крайне осторожными с огнем!", - предупредила синоптик.

На следующей неделе синоптическая ситуация особых изменений не претерпит. Будет преобладать жаркая погода. Однако на севере и в западной части возможно незначительное ослабление жары до 27-32 градусов. На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных областей ожидается в течение дня + 30 + 35 градусов.

Кратковременные грозовые дожди возможны местами на западе. Ближе к середине недели, 19-20 июня, осадки распространятся на северную часть и Харьковскую область.

В Киеве 13-16 июня будет господствовать жаркая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 30-33 градусов выше нуля.

Жара продержится в начале недели, а со вторника, с 18 июня, в столице предполагается ослабление жары до + 27 + 29 градусов.

В течение 18-20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

"Погода ближайших дней потребует много воды, спасительной тени, кондиционеров, шляпок, подзабытых кружевных зонтиков, внимания к обращению с огнем, внимания к детям, пожилым людям и животным, которые особенно могут страдать от жары, а также удовольствия от настоящего лета с реками, лужайками, бабочками, клубникой и черешней", - написала Диденко.

Также синоптик объяснила разнице между температурой воздуха в тени и на солнце.

"Часто используют термин "температура на солнце", однако температуры на солнце или температуры в тени не существует. Есть температура воздуха, которую измеряют специальными метеорологическими приборами в специальных условиях. Если чей-то частный термометр показывает +40 градусов, часто это означает, что либо на него попадают прямые солнечные лучи, или он получает дополнительное тепло от раскаленного подоконника. Наши чувства - это другое дело, на солнце человек сильнее страдает от жары, чем в тени раскидистого дерева. Поэтому доверяем только профессиональным измерением фактической температуры воздуха", - утверждает Диденко.

Напомним, знойный фронт с юга продержится еще несколько дней.

Тем временем, глобальное потепление продолжается: в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

Синоптик дала предварительный прогноз, когда спадет аномальная жара.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в последний рабочий день недели в Украине будет до +34.

Уже ближайшие выходные будут включать три дня для отдыха на Троицу.