Аномальну спеку розбавлять грози: синоптик дала прогноз на Троїцькі вихідні і тиждень

До кінця поточного тижня спека в Україні втримається. Максимальна денна температура повітря сягатиме у всіх областях + 30 + 35 градусів.

Про цен в своєму метеоблогзі повідомила синоптик Наталка Діденко, передають Українські Новини.

За словами синоптика, нічна температура повітря буде коливатися в межах 17-24 градусів тепла. Температура води в Чорному морі становить 23-26 градусів, в Азовському - 24-27 градусів, в Дніпрі - 22-25 градусів.

Метеоблог головного синоптика країни Джерело: www2.wetter3.de

У той же час, короткочасні дощі з грозами до кінця тижня, ймовірно, пройдуть локально в західних областях, на півночі і в центрі, крім Дніпропетровської області.

Під час дощу очікується тимчасове зниження температури повітря на 10-12 градусів.

"На півдні, у східних областях України буде переважати суха повітряна маса, і тому пожежна небезпека посилиться. Варто бути вкрай обережними з вогнем!", - попередила синоптик.

Наступного тижня синоптична ситуація особливих змін не зазнає. Переважатиме спекотна погода. Однак на півночі і в західній частині можливе незначне ослаблення спеки до 27-32 градусів. На півдні і сході України, а також в більшості центральних областей очікується протягом дня + 30 + 35 градусів.

Короткочасні грозові дощі можливі місцями на заході. Ближче до середини тижня, 19-20 червня, опади поширяться на північну частину і Харківську область.

У Києві 13-16 червня буде панувати спекотна, переважно суха погода.

Температура повітря в столиці буде коливатися в межах 30-33 градусів вище нуля.

Спека протримається на початку тижня, а з вівторка, з 18 червня, в столиці передбачається ослаблення спеки до + 27 + 29 градусів.

Протягом 18-20 червня в Києві місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

"Погода найближчих днів зажадає багато води, рятівної тіні, кондиціонерів, капелюшків, призабутих мереживних парасольок, уваги до поводження з вогнем, уваги до дітей, людей похилого віку і тварин, які особливо потерпають від спеки, а також задоволення від справжнього літа з річками, галявинами, метеликами, полуницею і черешнею ", - написала Діденко.

Також синоптик пояснила різницю між температурою повітря в тіні і на сонці.

"Часто використовують термін "температура на сонці", проте температури на сонці або температури в тіні не існує. Є температура повітря, яку вимірюють спеціальними метеорологічними приладами в спеціальних умовах. Якщо чийсь приватний термометр показує +40 градусів, часто це означає, що або на нього потрапляють прямі сонячні промені, або він отримує додаткове тепло від розпеченого підвіконня. Наші почуття - це інша справа, на сонці людина сильніше страждає від спеки, ніж в тіні розлогого дерева. Тому довіряємо тільки професійним вимірам фактичної температури повітря ", - стверджує Діденко.

Нагадаємо, спекотний фронт з півдня протримається ще кілька днів.

Тим часом, глобальне потепління триває: у столиці зафіксували нові температурні рекорди.

Синоптик дала попередній прогноз, коли спаде аномальна спека.