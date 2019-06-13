Пока +35: Синоптик дала предварительный прогноз, когда спадет аномальная жара

Во всей Украине наша жара продлится и в четверг, в течение дня максимальная температура воздуха достигнет + 30 + 35 градусов. Ближайшей ночью ожидается + 18 + 23 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в соцсети Facebook.

"Локальные дожди с грозами пройдут завтра на Севере, Западе, в Центре и даже на Харьковщине и в Крыму. Хотя большая часть территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе", - написала она.

В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, + 31 + 33 градуса.

В ближайшие дни жара задержится.

Небольшое ослабление жары, по словам Диденко, ожидается с понедельника, однако на юге и востоке все еще доминировать очень высокие градусы.

Карты: Наталья Диденко/Facebook

Напомним, знойный фронт с юга продержится еще несколько дней.

Тем временем, глобальное потепление продолжается: в столице зафиксировали новые температурные рекорды.