Засуха и жара: в последний рабочий день недели в Украине будет до +34

14 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

13 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.

Напомним, знойный фронт с юга продержится еще несколько дней.

Тем временем, глобальное потепление продолжается: в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

Синоптик дала предварительный прогноз, когда спадет аномальная жара.