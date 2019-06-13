Засуха и жара: в последний рабочий день недели в Украине будет до +34

14 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+33 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+33 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+31 градус.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.\r\n13 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.\r\nНапомним, знойный фронт с юга продержится еще несколько дней.\r\nТем временем, глобальное потепление продолжается: в столице зафиксировали новые температурные рекорды.\r\nСиноптик дала предварительный прогноз, когда спадет аномальная жара.