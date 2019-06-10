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10 июня 2019, понедельник, 06:33 363
Жизнь 2019-06-10T06:33:01+03:00
Українські Новини
На этой неделе украинцы будут отдыхать три дня

На этой неделе украинцы будут отдыхать три дня

Троица. Фото: lvivskansen.org
Троица. Фото: lvivskansen.org

Уже на следующей неделе украинцы будут отмечать Троицу, как известно этот праздник славится древними украинскими традициями, обрядами и суевериями

Так, как Зеленые праздники традиционно отмечают в воскресенье, в этом году украинцы успеют насладиться трехдневным уик-эндом. Это следует из решения Кабинета Министров Украины о переносе рабочих дней в 2019 году.

По христианским традициям каждый год Троица отмечается после 50 дней от Пасхи. В 2019 году Зеленые праздники в Украине будут отмечать 16 июня. Согласно законодательству Троица - это государственный праздник, так как он припадает на выходной день, то и понедельник 17 июня во всех государственных учреждениях должен быть выходным.

Кроме того и 28 июня тоже будет выходным днем, поскольку в Украине отмечают День Конституции Украины.

Как сообщали Українські новини в 2019 году украинцев ожидают 11 дополнительных выходных.

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