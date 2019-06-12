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12 июня 2019, среда, 19:36 29
Выборы 2019-06-12T19:46:54+03:00
Українські Новини
Монопольное большинство "Слуги народа" в парламенте - наша цель, - представитель Зеленского

Монопольное большинство "Слуги народа" в парламенте - наша цель, - представитель Зеленского

Слуга народа. Фото: facebook.cоm/zesluganarodu
Слуга народа. Фото: facebook.cоm/zesluganarodu

Представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что цель партии "Слуги народа" - монопольное большинство в новом созыве парламента.

Об этом Стефанчук сказал в интервью "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Это наша цель. Коллективная ответственность тождественна коллективной безответственности. Мы отобрали людей, которые действительно хотят пройти в Верховную Раду и там работать", - сказал он.

Стефанчук раскритиковал действую систему голосования в парламенте и отметил, что Президент Владимир Зеленский внесет законопроект о криминализации неперсонального голосования.

Представитель Президента согласился с заявлением журналиста о том, что поддержка "Слуги народа" связана с новоизбранным Президентом.

Политик добавил, что партия будет руководствоваться мнением большинства украинцев при принятии ключевых решений.

"Если не знаешь, как действовать, действуй по закону. Если даже по закону ты не знаешь, как действовать, спроси у народа... Поэтому по особенно сложным вопросам мы будем спрашивать у народа: о вступлении в ЕС, о вступлении в НАТО и т. д." - подчеркнул Стефанчук.

Как сообщали Українськi Новини, по опросу КМИС, "Слуга народа" набирает больше всего голосов на выборах в Раду. 

Ранее был обнародован список ста кандидатов от партии "Слуга народа".

После чего экс-депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". 

Также "Слуга народа" исключила Ирину Панченко из списка кандидатов в депутаты без объяснения причин.

Тем временем в программе "Слуги народа" нет ни слова о русском языке, зато есть "народное вето" и "электронная маркировка деревьев".

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