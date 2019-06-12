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12 июня 2019, среда, 09:28 379
Политика 2019-06-12T10:44:29+03:00
Українські Новини
Журналисты из 150 стран провели марш солидарности с требованием наказать убийц Павла Шеремета и других погибши

Журналисты из 150 стран провели марш солидарности с требованием наказать убийц Павла Шеремета и других погибших коллег

Почти 400 журналистов со всего мира приняли участие в марше солидарности, который прошел центром столицы Туниса вечером 11 июня. На мероприятии, инициированном по случаю открытия в Тунисе 30-го Конгресса Международной федерации журналистов, скандировали "Солидарность" и требовали справедливости в делах убийств журналистов по всему миру. Об этом сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

Участники марша несли флажки с символикой МФЖ и портретами убитых журналистов. Шествие закончилось у здания Ассоциации журналистов Туниса, на фасаде которой вывешен большой баннер с фото Павла Шеремета, Яна Куцака, Дафны Галиции и других погибших сотрудников медиа.

- Безопасность и справедливость - это наши принципиальные требования к правительствам всех стран мира, - говорит участник марша, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. - Солидарность - наш призыв к каждому журналисту, чтобы мы не мирились с безнаказанностью и атаками на наши права.

Конгресс Международной федерации журналистов впервые за 90-летнюю историю проходит на африканском континенте. Его участниками являются представители журналистских ассоциаций и союзов из более 150 стран мира. Нынешний Конгресс посвящен вызовам для журналистики в цифровую эпоху, в частности, планируется утверждение новой редакции глобального кодекса журналистской этики.

Только в мае этого года зафиксировано 7 нападений на журналистов, в то же время как с начала года пострадали 23 журналиста.

Всего за 2017 и 2018 годы было зафиксировано 175 физических атак на журналистов. 

А также по состоянию на март 2019 года, ни один человек по делу Шеремета не был арестован.

Более того, спустя 20 лет расследование по делу Гонгадзе так и не сдвинулось с мертвой точки.

Правозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.

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