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12 червня 2019, середа, 09:28 20
Політика 2019-06-12T12:15:02+03:00
Українські Новини
Журналісти з 150 країн провели марш солідарності з вимогою покарати вбивць Павла Шеремета та інших загиблих ко

Журналісти з 150 країн провели марш солідарності з вимогою покарати вбивць Павла Шеремета та інших загиблих колег

Майже 400 журналістів з усього світу взяли участь у марші солідарності, який пройшов центром столиці Тунісу ввечері 11 червня. На заході, ініційованому з нагоди відкриття в Тунісі 30-го Конгресу Міжнародної федерації журналістів, скандували "Солідарність" і вимагали справедливості у справах вбивств журналістів по всьому світу. Про це повідомляє голова НСЖУ Сергій Томіленко в Facebook.

Учасники маршу несли прапорці з символікою МФЖ і портретами убитих журналістів. Хода закінчилася біля будівлі Асоціації журналістів Тунісу, на фасаді якої розміщено великий банер з фото Павла Шеремета, Яна Куцака, Дафни Галичини та інших загиблих співробітників медіа.- Безпека і справедливість - це наші принципові вимоги до урядів всіх країн світу, - говорить учасник маршу, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. - Солідарність - наш заклик до кожного журналіста, щоб ми не мирилися з безкарністю та атаками на наші права.

Конгрес Міжнародної федерації журналістів вперше за 90-річну історію проходить на африканському континенті. Його учасниками є представники журналістських асоціацій і союзів з понад 150 країн світу. Нинішній Конгрес присвячений проблемі для журналістики в цифрову епоху, зокрема, планується затвердження нової редакції глобального кодексу журналістської етики.

Тільки в травні цього року зафіксовано 7 нападів на журналістів, в той же час як з початку року постраждали 23 журналіста.

Всього за 2017 і 2018 роки було зафіксовано 175 фізичних атак на журналістів.

А також за станом на березень 2019 року, жодна людина по справі Шеремета не був заарештована.

Більш того, через 20 років розслідування по справі Гонгадзе так і не зрушила з мертвої точки.

Правозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.

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