Курс наличных доллара и евро обвалился

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 июня на 15,96 коп. до 26,5284 UAH\/USD, курс покупки - на 16,84 коп. до 26,1853 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 12,94 коп. до 29,4926 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 14,99 коп. до 30,0279 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,1853\r\n26,5284\r\n29,4926\r\n30,0279\r\n3,61\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,3500\r\n27,1000\r\n29,6900\r\n30,4000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,3800\r\n29,0000\r\n29,8500\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, согласно прогнозу ICU до конца года, курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.\r\nТакже в НБУ считают, что риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются.\r\nКроме того, в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nТем временем российский рубль в киевских обменниках подорожал, а с понедельника гривна к доллару укрепилась.