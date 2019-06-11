Курс наличных доллара и евро обвалился

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 июня на 15,96 коп. до 26,5284 UAH/USD, курс покупки - на 16,84 коп. до 26,1853 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 12,94 коп. до 29,4926 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,99 коп. до 30,0279 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,1853 26,5284 29,4926 30,0279 3,61 4,21 Максимальный 26,3500 27,1000 29,6900 30,4000 4,00 5,00 Минимальный 26,0000 26,3800 29,0000 29,8500 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу ICU до конца года, курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.

Также в НБУ считают, что риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются.

Кроме того, в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем российский рубль в киевских обменниках подорожал, а с понедельника гривна к доллару укрепилась.