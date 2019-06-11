НБУ продолжает серьезно укреплять гривну: курс иностранных валют 11 июня

После того, как гривна в обменниках Киева подорожала, Национальный банк снова повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июня, на 22,07 коп. до 26,3750 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 19,94 коп. до 26,5957 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3339,7289\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2637,5022\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2661,2868\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n242,7628\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0707\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2980,6412\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, согласно прогнозу ICU до конца года, курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.\r\nТакже в НБУ считают, что риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются.\r\nКроме того, в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nТем временем российский рубль в киевских обменниках подорожал, а с понедельника гривна к доллару укрепилась.