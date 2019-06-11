НБУ продолжает серьезно укреплять гривну: курс иностранных валют 11 июня

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 19,94 коп. до 26,5957 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3339,7289 100 долларов США 2637,5022 100 швейцарских франков 2661,2868 1000 иен 242,7628 10 российских рублей 4,0707 100 евро 2980,6412

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу ICU до конца года, курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.

Также в НБУ считают, что риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются.

Кроме того, в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем российский рубль в киевских обменниках подорожал, а с понедельника гривна к доллару укрепилась.