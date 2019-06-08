Смешко презентовал список партии, с которой идет на выборы в Раду

В первую тройку списка партии Игоря Смешко "Сила и честь" вошли, кроме самого Смешко, который был внештатным советником Петра Порошенко, депутат от "Самопомочи" Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.\r\nОб этом было объявлено на съезде политсилы в субботу, пишет "Украинская правда".\r\nПервым номером списка идет Смешко, вторым - Сотник и третьим - Чубаров.\r\nЧетвертый номер - депутат от "Самопомочи" Иван Мирошниченко, пятый - экс-начальник Генштаба ВСУ, которого обвинили в госизмене, Владимир Замана.\r\nШестой номер списка - ученый, которая специализируется на ЖКХ, Ольга Романюк. Седьмой - экономист, финансист Андрей Гайдук, восьмой - депутат от "Самопомочи" Ирина Сисоенко.\r\nДевятый номер - генерал-лейтенант, один из основателей управления К в СБУ Владимир Тимошенко, и десятый - капитан первого ранга, подводник, таможенник Анатолий Макаренко.\r\nКак передает корреспондент УП, съезд проводит телеведущий Дмитрий Гордон. Средний возраст участников съезда - 50+.\r\nКак сообщали Українські Новини, Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб партии Игоря Смешко "Сила и честь".\r\nТем временем 10% украинцев за назначение премьером Смешко.