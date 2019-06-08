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08 июня 2019, суббота, 12:09 119
Верховная Рада и партии 2019-06-08T12:18:24+03:00
Українські Новини
Смешко презентовал список партии, с которой идет на выборы в Раду

Смешко презентовал список партии, с которой идет на выборы в Раду

Игорь Смешко презентовал партию
Игорь Смешко презентовал партию "Сила и честь". Фото: @romromaniuk

В первую тройку списка партии Игоря Смешко "Сила и честь" вошли, кроме самого Смешко, который был внештатным советником Петра Порошенко, депутат от "Самопомочи" Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Об этом было объявлено на съезде политсилы в субботу, пишет "Украинская правда".

Первым номером списка идет Смешко, вторым - Сотник и третьим - Чубаров.

Четвертый номер - депутат от "Самопомочи" Иван Мирошниченко, пятый - экс-начальник Генштаба ВСУ, которого обвинили в госизмене, Владимир Замана.

Шестой номер списка - ученый, которая специализируется на ЖКХ, Ольга Романюк. Седьмой - экономист, финансист Андрей Гайдук, восьмой - депутат от "Самопомочи" Ирина Сисоенко.

Девятый номер - генерал-лейтенант, один из основателей управления К в СБУ Владимир Тимошенко, и десятый - капитан первого ранга, подводник, таможенник Анатолий Макаренко.

Как передает корреспондент УП, съезд проводит телеведущий Дмитрий Гордон. Средний возраст участников съезда - 50+.

Как сообщали Українські Новини, Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб партии Игоря Смешко "Сила и честь".

Тем временем 10% украинцев за назначение премьером Смешко.

Больше новостей о: Рефат Чубаров Меджилис Игорь Смешко выборы в Верховную Раду Сила и честь

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