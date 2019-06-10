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10 червня 2019, понеділок, 11:08 133
Вибори 2019-06-10T14:00:04+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС

"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС

48,5% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), з тих, хто визначився зі своїм вибором, готові проголосувати за партію "Слуга народу", 11,8% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,1% - за партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

7,8% визначилися зі своїм вибором респондентів готові проголосувати за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 5,6% - за партію "Голос" Святослава Вакарчука.

Ці партії долають 5%-ий бар'єр.

Також, згідно з опитуванням, 3,8% визначилися з вибором опитаних підтримали б партію "Сила і честь" Ігоря Смешка, 2,9% - Радикальну партію Олега Ляшка, 1,9% - "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" 1,8% - партію "Громадянська позиція".

Інші партії набирають менше 1%.

За інші партії готові проголосувати - 3,6% респондентів.

Опитування проводилося з 26 травня по 7 червня.

Методом особистого інтерв'ю було опитано 2 021 респондент у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) з 4-ступінчастою стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років.

В Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" народу набирає 48,2% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 10,7%, "Європейська солідарність" - 7,8%, "Батьківщина" - 6,9% і "Голос" - 5,6% на виборах Верховної Ради за опитуванням соціологічної групи "Рейтинг".

Раніше був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу" Зеленського.

Також презентував список своєї партії, з якою йде на вибори в Раду Ігор Смешко і Андрій Садовий.

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