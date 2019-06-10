Російський рубль у київських обмінниках подорожчав

У понеділок, 10 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 7 червня підвищився на 2 копійки і становив 3,66 гривень за 10 рублів.

Курс продажу також підвищився на 2 копійки і становив 4,22 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси рубля в обмінниках на 10 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,66 4,22 Максимальний 3,99 5,00 Мінімальний 2,50 4,04

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними долар знову обвалився на 14 копійок, у понеділок долар продовжив дешевшати.

За прогноз ICU, до кінця року зростання ВВП може сповільнитися, а курс гривні обвалитися.

Також в Нацбанку заявили, що вразливість економіки України посилює затримка фінансування МВФ.

Також в Нацбанку зазначили, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.