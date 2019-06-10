Російський рубль у київських обмінниках подорожчав

У понеділок, 10 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 7 червня підвищився на 2 копійки і становив 3,66 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу також підвищився на 2 копійки і становив 4,22 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси рубля в обмінниках на 10 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,66\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,04\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед вихідними долар знову обвалився на 14 копійок, у понеділок долар продовжив дешевшати.\r\nЗа прогноз ICU, до кінця року зростання ВВП може сповільнитися, а курс гривні обвалитися.\r\nТакож в Нацбанку заявили, що вразливість економіки України посилює затримка фінансування МВФ.\r\nТакож в Нацбанку зазначили, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.