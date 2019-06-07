Рубль продолжает падать в цене в киевских обменниках

В пятницу, 7 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 6 июня понизился на 1 копейку и составил 3,64 гривен за 10 рублей, а курс продажи понизился на 2 копейки и составил 4,20 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурсы рубля в обменниках на 7 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,64\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выходными доллар снова обвалился на 14 копеек.\r\nРанее гривна подорожала на межбанке на 20 копеек.