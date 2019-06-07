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07 июня 2019, пятница, 11:21 199
Экономика 2019-06-07T11:21:49+03:00
Українські Новини
Рубль продолжает падать в цене в киевских обменниках

Рубль продолжает падать в цене в киевских обменниках

В пятницу, 7 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 6 июня понизился на 1 копейку и составил 3,64 гривен за 10 рублей, а курс продажи понизился на 2 копейки и составил 4,20 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы рубля в обменниках на 7 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,64 4,20
Максимальный 4,05 5,00
Минимальный 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, перед выходными доллар снова обвалился на 14 копеек.

Ранее гривна подорожала на межбанке на 20 копеек.

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