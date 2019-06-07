Перед выходными доллар снова обвалился на 14 копеек

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 июня на 14,04 коп. до 26,8561 UAH/USD, курс покупки - на 13,99 коп. до 26,5012 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 12,65 коп. до 29,7139 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,93 коп. до 30,2655 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,5012 26,8561 29,7139 30,2655 3,64 4,23 Максимальный 26,7000 27,1500 29,9300 30,5000 4,05 5,00 Минимальный 26,3500 26,6900 29,4500 30,0500 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, гривна подорожала на межбанке на 20 копеек.

Ранее Всемирный банк сообщил, что рост экономики в Украине замедлился.