Перед выходными доллар снова обвалился на 14 копеек

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 июня на 14,04 коп. до 26,8561 UAH\/USD, курс покупки - на 13,99 коп. до 26,5012 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 12,65 коп. до 29,7139 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 17,93 коп. до 30,2655 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,5012\r\n26,8561\r\n29,7139\r\n30,2655\r\n3,64\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,7000\r\n27,1500\r\n29,9300\r\n30,5000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,3500\r\n26,6900\r\n29,4500\r\n30,0500\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна подорожала на межбанке на 20 копеек.\r\nРанее Всемирный банк сообщил, что рост экономики в Украине замедлился.