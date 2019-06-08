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08 июня 2019, суббота, 11:11 170
Жизнь 2019-06-08T11:12:03+03:00
Українські Новини
Грозы, град и шквалы: штормовое предупреждение объявили в большинстве областей

Грозы, град и шквалы: штормовое предупреждение объявили в большинстве областей

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в субботу, 8 июня, на большей части территории Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 8 июня на большей части территории страны грозы, днем ​​в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщали Українські Новини, со следующей недели жара в Украине усилится, в то же вренмя атмосферные фронты и в дальнейшем провоцировать влажную и грозовую погоду в Украине. 

5 июня в Каменец-Подольском Хмельницкой области из-за сильного ливня на улицах волнами сносило автомобили.

Кроме того, 5 июня Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям.

Также 6 июня в Одесской области недалеко от города Татарбунары пронесся смерч.

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в субботу и воскресенье, 8-9 июня, в Киеве - локальные периодические дожди и жара, внезапная гроза может накрыть мгновенно.

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