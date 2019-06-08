Грозы, град и шквалы: штормовое предупреждение объявили в большинстве областей

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в субботу, 8 июня, на большей части территории Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\nТак, по данным Укргидрометцентра, 8 июня на большей части территории страны грозы, днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м\/с.\r\nКак сообщали Українські Новини, со следующей недели жара в Украине усилится, в то же вренмя атмосферные фронты и в дальнейшем провоцировать влажную и грозовую погоду в Украине. \r\n5 июня в Каменец-Подольском Хмельницкой области из-за сильного ливня на улицах волнами сносило автомобили.\r\nКроме того, 5 июня Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям.\r\nТакже 6 июня в Одесской области недалеко от города Татарбунары пронесся смерч.\r\nПо прогнозам синоптика Наталки Диденко, в субботу и воскресенье, 8-9 июня, в Киеве - локальные периодические дожди и жара, внезапная гроза может накрыть мгновенно.