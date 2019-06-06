Фото дня: в Одесской области пронесся смерч

В Одесской области недалеко от города Татарбунары пронесся смерч.\r\nФото природного явления опубликовала Наталья Жосан, говорится в сообщении на странице "Мои Татарбунары" в социальной сети Facebook.\r\n"Погодное явление Смерч над озером Сасык! Это уже третий случай такого природного явления в Одесской области за последние время", - говорится в подписи к фото\r\nОтмечается, что 23 мая возле аэропорта "Одесса" пронесся мощный смерч 100 метров в высоту. Многие люди наблюдали за необычным природным явлением, в том числе шокированные работники аэропорта.\r\nВ прошлом году 17 июня в Одесской области также наблюдали смерч в селе Приморское (Килийский район).\r\n\r\nСмерч в Одесской области. Фото: Наталья Жосан\r\nКак сообщали Українські Новини, 7 июня на юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВчера, 5 июня, из-за ливня на улицах в Каменец-Подольском волнами сносило авто.\r\nКроме того, 5 июня зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям, охватила Запорожье.\r\n \r\n