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06 июня 2019, четверг, 21:16 225
Жизнь 2019-06-06T21:27:17+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Одесской области пронесся смерч

Фото дня: в Одесской области пронесся смерч

Смерч в Одесской области. Фото: Наталья Жосан
Смерч в Одесской области. Фото: Наталья Жосан

В Одесской области недалеко от города Татарбунары пронесся смерч.

Фото природного явления опубликовала Наталья Жосан, говорится в сообщении на странице "Мои Татарбунары" в социальной сети Facebook.

"Погодное явление Смерч над озером Сасык! Это уже третий случай такого природного явления в Одесской области за последние время", - говорится в подписи к фото

Отмечается, что 23 мая возле аэропорта "Одесса" пронесся мощный смерч 100 метров в высоту. Многие люди наблюдали за необычным природным явлением, в том числе шокированные работники аэропорта.

В прошлом году 17 июня в Одесской области также наблюдали смерч в селе Приморское (Килийский район).

Смерч в Одесской области. Фото: Наталья ЖосанСмерч в Одесской области. Фото: Наталья Жосан

Как сообщали Українські Новини, 7 июня на юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

Вчера, 5 июня, из-за ливня на улицах в Каменец-Подольском волнами сносило авто.

Кроме того, 5 июня зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям, охватила Запорожье.

 

 

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