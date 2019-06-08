Жара до +34 с грозами и градом: синоптик дала предварительный прогноз на неделю

Атмосферные фронты и в дальнейшем провоцировать влажную и грозовую погоду в Украине. В то же время, со следующей недели жара в Украине усилится.

Об этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталка Диденко, передают Українські Новини.

"Июнь сел в своем удобном кресле и уверенно руководит летними процессами. Гоняет тучи, гремит грозами, взрывается невероятными сортами роз, заливает дождями двор и сразу же смеется солнцем и высоченным влажностью после дождя, бьется время градом и наполняет вокруг все такими ароматами, что умелые парфюмеры мира выдаются маленькими дилетантами со своими изысканными букетами в стеклянных бутылочках", - написала синоптик.

По ее словам, к концу недели в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны сильные ливни. При грозах предполагается шквалистое усиление ветра и град. Сильные ливни наиболее вероятные на Правобережье Украины.

По словам Диденко, украинцы, которые планируют устроить массовые мероприятия на открытом воздухе, необходимо позаботиться о тщательном изучении прогноза погоды и особых мерах безопасности.

"Ведь сильный ливень и шквал - это мгновенные явления, которые могут наделать вреда за считанные минуты", - предупредила она.

Левобережная Украина - восточная часть, большинство Юга и Центра - будут находиться в зоне сухой воздушной массы. Здесь дожди, если и будут идти, то крайне редко и местами.

По словам синоптика, жара будет доминировать, поэтому в восточных, центральных областях и в большинстве южной части в сочетании с сухой погодой усилится пожарная опасность. Стоит быть особенно осторожными с огнем.

Температура воздуха в Украине в ночные часы 14-22 градуса тепла, а в течение дня ожидается + 25 + 30 градусов, на востоке и юге до + 30 + 32 градусов. В западных областях предполагается + 23 + 28 градусов.

Источник: wxcharts.com

Следующая же неделя принесет усиление жары. Практически повсеместно столбики термометров достигнут + 25 + 32 градусов, местами до + 30 + 34 градусов.

С понедельника, 10 июня, грозовые дожди наиболее вероятны в западной части Украины и местами в северных областях. Периодические локальные дожди возможны в Одесской, Николаевской областях и в Крыму. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

"Жаркая погода может негативно влиять на самочувствие, поэтому стоит пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей, отдавать предпочтение светлым натуральным тканям, защищать голову, прятаться в тень", - предупредила Диденко.

В Киеве до конца недели местами будут идти кратковременные дожди с грозами. Во время грозы возможен шквалистый ветер и град. В понедельник, 10 июня, локальные дожди в столице вероятны, однако в дальнейшем, на следующей неделе, будет доминировать сухая и жаркая воздушная масса.

На выходных и на следующей неделе жара в столице усилится и достигнет + 29 + 33 градусов. Поэтому надо быть осторожными с огнем, работая на открытом воздухе, прикрывать от солнца голову, пить больше воды.

"Ливни, жара, комары, розы, любисток, клубники, купание, малосольные огурцы и красивенные пейзажи, света одежда, отпуск с минимальным гардеробом - пусть это лето будет для нас счастливым, интересным и всегда рядом с близкими людьми", - пожелала украинцам синоптик.

Напомним, 5 июня в Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили.

Также 5 июня Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям.