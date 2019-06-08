Грози, град і шквали: штормове попередження оголосили у більшості областей

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у суботу, 8 червня, на більшій частині території України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними УкрГідрометцентру, у суботу, 8 червня на більшій частині території країни грози, вдень у західних, центральних, Одеській, Сумській та Харківській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомляли Українські Новини, з наступного тижня спека в Україні посилиться, водночас атмосферні фронти і надалі провокувати вологу і грозову погоду в Україні.

Раніше, 5 червня у Кам'янець-Подільському Хмельницької області через сильну зливу на вулицях хвилями зносило автомобілі.

Крім того, 5 червня Запоріжжя охопила видовищна гроза, яку вдалося зняти місцевим жителям.

Також 6 червня в Одеській області недалеко від міста Татарбунари пронісся смерч.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у суботу та неділю, 8-9 червня, в Києві - локальні періодичні дощі і спека, раптова гроза може накрити миттєво.