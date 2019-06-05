В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили

В Каменец-Подольском из-за сильного ливня улицы оказались затопленными.\r\nОб этом говорится в сообщениях на странице газеты "Край Кам’янецький" в социальной сети Facebook.\r\nНа видео видно, как фура, проезжая по улице, образует волну, которая уносит легковой автомобиль.\r\nТакже с фото и видео видно, что стихия разбила дороги и смыла брусчатку.\r\nПользователи соцсети пишут, что это уже не первый раз городские коммуникации не справляются с последствиями непогоды.\r\n \r\nОтметим, что 5 июня грозы и дожди охватили почти все области Украины.\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг, 6 июня, в Украине похолодает до +13 и пройдут дожди. В Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м\/с. \r\nТем временем Украина попала в эпицентр гроз со шквалами и жары.\r\nСегодня, 5 июня, Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям.