подписаться на рассылку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
05 июня 2019, среда, 22:54 221
Происшествия 2019-06-05T22:54:32+03:00
Українські Новини
В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили

В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили

В Каменец-Подольском из-за сильного ливня улицы оказались затопленными.

Об этом говорится в сообщениях на странице газеты "Край Кам’янецький" в социальной сети Facebook.

На видео видно, как фура, проезжая по улице, образует волну, которая уносит легковой автомобиль.

Также с фото и видео видно, что стихия разбила дороги и смыла брусчатку.

Пользователи соцсети пишут, что это уже не первый раз городские коммуникации не справляются с последствиями непогоды.

Отметим, что 5 июня грозы и дожди охватили почти все области Украины.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 6 июня, в Украине похолодает до +13 и пройдут дожди. В Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 

Тем временем Украина попала в эпицентр гроз со шквалами и жары.

Сегодня, 5 июня, Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям.

Больше новостей о: Наводнение Ливень Непогода Потоп Каменец-Подольский

Архив
Новости
Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики 23:15
Последствия непогоды в Каменец-Подольском. Скриншот видео facebоok.com/Kray.kp
В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили 22:54
На "Играх непокоренных" в 2020 сборная Украины расширится 22:32
Гроза в Запорожье. Фото: Александр Поздняков
Фото дня: завораживающие снимки бушующей грозы в Запорожье 22:06
Князев поручил проверить жалобы на действия полицейских вне службы 22:01
больше новостей
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4 06:31
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство 10:22
Речь Зеленского в Брюсселе взорвала обсуждениями соцсети 08:27
Руководители Деснянского района Киева допустили разглашение гостайны, - СБУ 15:53
больше новостей
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Экзамены в адвокатуру у тех, кто ошибочно прошел нелегитимную квалифкомиссию, мы рассматриваем по ускоренной процедуре, - глава КДКА Киева Орлов 12:03
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Лариса Цокол. Суддя. Фото:
ВСП отменил наказание для скандальной судьи Цокол, которая освободила Саакашвили 17:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok