В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили

В Каменец-Подольском из-за сильного ливня улицы оказались затопленными.

Об этом говорится в сообщениях на странице газеты "Край Кам’янецький" в социальной сети Facebook.

На видео видно, как фура, проезжая по улице, образует волну, которая уносит легковой автомобиль.

Также с фото и видео видно, что стихия разбила дороги и смыла брусчатку.

Пользователи соцсети пишут, что это уже не первый раз городские коммуникации не справляются с последствиями непогоды.

Отметим, что 5 июня грозы и дожди охватили почти все области Украины.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 6 июня, в Украине похолодает до +13 и пройдут дожди. В Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Тем временем Украина попала в эпицентр гроз со шквалами и жары.

Сегодня, 5 июня, Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям.