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07 июня 2019, пятница, 06:00 6623 Карта
Жизнь 2019-06-07T08:00:02+03:00
Українські Новини
Внезапные грозы после мощной жары: синоптик дала прогноз до конца недели

Внезапные грозы после мощной жары: синоптик дала прогноз до конца недели

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В пятницу, 7 июня, ливни с грозами пройдут в западных областях Украины, местами - в южных. Вечером дожди приблизятся к востоку.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Дожди с грозами 7 июня наиболее вероятны в западных областях, местами в Одесской и Николаевской областях, а вечером в пятницу пройдут в Харьковской и Сумской областях", - сообщила синоптик.

По словам Диденко, во время ночных дождей с грозами на севере и в центре, на остальной территории - без осадков.

При этом температура воздуха в Украине завтра ожидается +25...+30 градусов, а на выходных жара усилится до +28...+34 градусов.

В столице же в пятницу днем ​​- без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем повысится до +30 градусов и выше.

На выходных же в Киеве будет дождливо.

"8-9 июня в Киеве - локальные периодические дожди и жара, поберегите себя, держитесь ближе к цивилизации, потому что внезапная гроза может накрыть мгновенно", - сообщила Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Тем временем появились завораживающие снимки бушующей грозы в Запорожье.

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