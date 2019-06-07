Внезапные грозы после мощной жары: синоптик дала прогноз до конца недели

В пятницу, 7 июня, ливни с грозами пройдут в западных областях Украины, местами - в южных. Вечером дожди приблизятся к востоку.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Дожди с грозами 7 июня наиболее вероятны в западных областях, местами в Одесской и Николаевской областях, а вечером в пятницу пройдут в Харьковской и Сумской областях", - сообщила синоптик.\r\nПо словам Диденко, во время ночных дождей с грозами на севере и в центре, на остальной территории - без осадков.\r\nПри этом температура воздуха в Украине завтра ожидается +25...+30 градусов, а на выходных жара усилится до +28...+34 градусов.\r\nВ столице же в пятницу днем - без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем повысится до +30 градусов и выше.\r\nНа выходных же в Киеве будет дождливо.\r\n"8-9 июня в Киеве - локальные периодические дожди и жара, поберегите себя, держитесь ближе к цивилизации, потому что внезапная гроза может накрыть мгновенно", - сообщила Диденко.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине объявлено штормовое предупреждение.\r\n\r\nТем временем появились завораживающие снимки бушующей грозы в Запорожье.\r\n