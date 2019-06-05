Фото дня: завораживающие снимки бушующей грозы в Запорожье

Сегодня ночью, 5 июня, Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям. Захватывающие снимки опубликовал фотограф Александр Поздняков в социальной сети Facebook.\r\nТак, сообщается, что фотографии были сделаны были сделаны с проспекта Юбилейного, неподалеку от остановки Новгородской.\r\n\r\nОтметим, что 5 июня грозы и дожди охватили почти все области Украины. Ранее синоптики предупреждали украинцев о резком ухудшении погоды и подъеме воды в реках Прикарпатья.\r\nГроза в Запорожье. Фото: Александр Поздняков \r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг в Украине похолодает до +13 и пройдут проливные дожди.\r\nТем временем, Украина попала в эпицентр жары и гроз со шквалами.