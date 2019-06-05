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05 июня 2019, среда, 22:06 524
Жизнь 2019-06-05T22:06:31+03:00
Українські Новини
Фото дня: завораживающие снимки бушующей грозы в Запорожье

Фото дня: завораживающие снимки бушующей грозы в Запорожье

Гроза в Запорожье. Фото: Александр Поздняков
Гроза в Запорожье. Фото: Александр Поздняков

Сегодня ночью, 5 июня, Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям. Захватывающие снимки опубликовал фотограф Александр Поздняков в социальной сети Facebook.

Так, сообщается, что фотографии были сделаны были сделаны с проспекта Юбилейного, неподалеку от остановки Новгородской.

Гроза в Запорожье. Фото: Александр Поздняков

Отметим, что 5 июня грозы и дожди охватили почти все области Украины. Ранее синоптики предупреждали украинцев о резком ухудшении погоды и подъеме воды в реках Прикарпатья.

Гроза в Запорожье. Фото: Александр Поздняков Гроза в Запорожье. Фото: Александр Поздняков

Как сообщали Українські Новини, в четверг в Украине похолодает до +13 и пройдут проливные дожди.

Тем временем, Украина попала в эпицентр жары и гроз со шквалами.

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