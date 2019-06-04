Кличко предлагает объединить УДАР с партией Саакашвили для участия в выборах

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко предлагает объединить политическую партию "Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР) с партией бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, которому Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, "Движение новых сил" для участия досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом говорится в видеообращении Кличко, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"УДАР" идет на досрочные парламентские выборы. И я предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии "Удар". А Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - сказал мэр.

Также Кличко заявил, что он и его партия поддерживают политику Президента Владимира Зеленского и новой власти в сфере реформ и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, он заявил, что намерен оставаться на должности мэра столицы.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее, 26 июля 2017 года, Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили.