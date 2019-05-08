Владимир Кличко может пойти на выборы в Раду, - СМИ

Бывший боксер Владимир Кличко может уйти в политику, возглавив на парламентских выборах партию УДАР.\r\nОб этом "Украинской правде" рассказали источники в окружении мэра Киева, брата Владимира.\r\nПо словам собеседника, окончательных решений пока нет, а сам Владимир до конца не решил, нужно ли ему это. Но разговоры о потенциальной политической карьере Кличко-младшего активно ведутся в окружении УДАРа и в "высоких кабинетах страны".\r\n"Володе надо закончить еще много дел и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные", - пояснил собеседник.\r\nПо его словам, свое решение Владимир Кличко озвучит в июне.\r\nКак сообщали Українські Новини, братья Кличко в Германии приняли участие в телемарафоне по сбору пожертвований на благотворительность.\r\nРанее Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал.