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08 мая 2019, среда, 18:57 25
Выборы 2019-05-08T19:02:05+03:00
Українські Новини
Владимир Кличко может пойти на выборы в Раду, - СМИ

Владимир Кличко может пойти на выборы в Раду, - СМИ

Владимир Кличко. Фото: klitschko-brothers.com
Владимир Кличко. Фото: klitschko-brothers.com

Бывший боксер Владимир Кличко может уйти в политику, возглавив на парламентских выборах партию УДАР.

Об этом "Украинской правде" рассказали источники в окружении мэра Киева, брата Владимира.

По словам собеседника, окончательных решений пока нет, а сам Владимир до конца не решил, нужно ли ему это. Но разговоры о потенциальной политической карьере Кличко-младшего активно ведутся в окружении УДАРа и в "высоких кабинетах страны".

"Володе надо закончить еще много дел и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные", - пояснил собеседник.

По его словам, свое решение Владимир Кличко озвучит в июне.

Как сообщали Українські Новини, братья Кличко в Германии приняли участие в телемарафоне по сбору пожертвований на благотворительность.

Ранее Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал.

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