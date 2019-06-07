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07 июня 2019, пятница, 11:55 283
Силовые структуры 2019-06-07T11:55:39+03:00
Українські Новини
В блиндаж попала мина: на Донбассе во время ночного обстрела погибли бойцы Нацгвардии

В блиндаж попала мина: на Донбассе во время ночного обстрела погибли бойцы Нацгвардии

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Сегодня ночью, 7 июня, во время обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погибли и пострадали бойцы Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Так, сообщается, что причиной случившегося стала попавшая в блиндаж мина.

"На окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Несмотря на предложения Кучмы Зеленский пообещал мощные "ответы" боевикам.

Тем временем, заявление Кучмы "не открывать огонь в ответ" о перемирии вызвало шквал критики.

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