В блиндаж попала мина: на Донбассе во время ночного обстрела погибли бойцы Нацгвардии

Сегодня ночью, 7 июня, во время обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погибли и пострадали бойцы Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Так, сообщается, что причиной случившегося стала попавшая в блиндаж мина.

"На окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Несмотря на предложения Кучмы Зеленский пообещал мощные "ответы" боевикам.

Тем временем, заявление Кучмы "не открывать огонь в ответ" о перемирии вызвало шквал критики.