Луценко назвав точну кількість військових, що загинули і були поранені на Донбасі

У той час, як на Донбасі під час нічного обстрілу загинули бійці Нацгвардії, генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що 14 377 військовослужбовців убито і поранено в ході бойових дій на Сході України.\r\nПро це він сказав у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.\r\n"За весь час Антитерористичної операції на Сході ми маємо 14 377 убитих і поранених військовослужбовців Збройних Сил України", - заявив генпрокурор.\r\nЗа його інформацією, від початку поточного року вбито і поранено 320 військових.\r\nЛуценко також підкреслив, що всі офіцерські посади в терористичних угрупованнях "ДНР"\/"ЛНР" займають кадрові російські військові.\r\nУ зв'язку з цим він вважає некоректними заяви Президента Володимира Зеленського про те, що РФ втратила контроль над своїми найманцями на Сході України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, внаслідок артобстрілу близько Новолуганського поранені ще 3 військових "Азова".\r\nЛеонід Кучма заявив, що на засіданні ТКГ в Мінську обговорювали механізм впровадження "режиму тиші" на Донбасі, який передбачає заборону стріляти у відповідь, чим викликав шквал критики.\r\nНезважаючи на пропозиції Кучми, Зеленський пообіцяв потужні "відповіді" бойовикам. Через заяви Кучми і Зеленського в Мінську ГПУ відкрила три справи.