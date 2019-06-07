За неделю обвалился курс продажи и покупки доллара наличкой, а евро подорожал

В то время, как перед выходными доллар снова обвалился на 14 копеек, 31 мая по 7 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 21,00 коп. до 26,8231 UAH\/USD, курс покупки понизился на 20,75 коп. до 26,4715 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 7,56 коп. до 29,6783 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 11,89 коп. до 30,2560 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 7 июня\r\n26,4715\r\n26,8231\r\n29,6783\r\n30,2560\r\n3,6400\r\n4,2000\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 31 мая\r\n-0,2075\r\n-0,2100\r\n0,0756\r\n0,1189\r\n-0,0400\r\n-0,0100\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новини, рубль продолжает падать в цене в киевских обменниках. Также в НБУ заявили, что задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nТем временем Всемирный банк сообщил, что рост экономики в Украине замедлился, а НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.