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07 июня 2019, пятница, 17:36 82
Финансы 2019-06-07T19:30:02+03:00
Українські Новини
За неделю обвалился курс продажи и покупки доллара наличкой, а евро подорожал

За неделю обвалился курс продажи и покупки доллара наличкой, а евро подорожал

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

В то время, как перед выходными доллар снова обвалился на 14 копеек, 31 мая по 7 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 21,00 коп. до 26,8231 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,75 коп. до 26,4715 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 7,56 коп. до 29,6783 UAH/EUR, курс продажи повысился на 11,89 коп. до 30,2560 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 7 июня 26,4715 26,8231 29,6783 30,2560 3,6400 4,2000
По сравнению с 31 мая -0,2075 -0,2100 0,0756 0,1189 -0,0400 -0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, рубль продолжает падать в цене в киевских обменниках. Также в НБУ заявили, что задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем Всемирный банк сообщил, что рост экономики в Украине замедлился, а НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.

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