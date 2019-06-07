За неделю обвалился курс продажи и покупки доллара наличкой, а евро подорожал

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 7,56 коп. до 29,6783 UAH/EUR, курс продажи повысился на 11,89 коп. до 30,2560 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 7 июня 26,4715 26,8231 29,6783 30,2560 3,6400 4,2000 По сравнению с 31 мая -0,2075 -0,2100 0,0756 0,1189 -0,0400 -0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, рубль продолжает падать в цене в киевских обменниках. Также в НБУ заявили, что задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем Всемирный банк сообщил, что рост экономики в Украине замедлился, а НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.