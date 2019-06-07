За тиждень обвалився курс продажу і купівлі долара готівкою, а євро подорожчав

У той час, як перед вихідними долар знову обвалився на 14 копійок, з

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,56 коп. до 29,6783 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 11,89 коп. до 30,2560 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 7 червня 26,4715 26,8231 29,6783 30,2560 3,6400 4,2000 Порівняно з 31 травня -0,2075 -0,2100 0,0756 0,1189 -0,0400 -0,0100

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, рубль продовжує падати в ціні у київських обмінниках. Також у НБУ заявили, що затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України.

Тим часом Світовий банк повідомив, що зростання економіки в Україні сповільнилося, а НБУ від покупки перейшов до продажу валюти на міжбанку.