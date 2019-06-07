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07 червня 2019, пʼятниця, 17:36 26
Фінанси 2019-06-07T20:30:03+03:00
Українські Новини
За тиждень обвалився курс продажу і купівлі долара готівкою, а євро подорожчав

За тиждень обвалився курс продажу і купівлі долара готівкою, а євро подорожчав

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

У той час, як перед вихідними долар знову обвалився на 14 копійок, з 31 травня по 7 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 21,00 коп. до 26,8231 UAH / USD, курс купівлі знизився на 20,75 коп. до 26,4715 UAH / USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,56 коп. до 29,6783 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 11,89 коп. до 30,2560 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 7 червня 26,4715 26,8231 29,6783 30,2560 3,6400 4,2000
Порівняно з 31 травня -0,2075 -0,2100 0,0756 0,1189 -0,0400 -0,0100

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, рубль продовжує падати в ціні у київських обмінниках. Також у НБУ заявили, що затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України.

Тим часом Світовий банк повідомив, що зростання економіки в Україні сповільнилося, а НБУ від покупки перейшов до продажу валюти на міжбанку.

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