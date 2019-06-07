За тиждень обвалився курс продажу і купівлі долара готівкою, а євро подорожчав

У той час, як перед вихідними долар знову обвалився на 14 копійок, з 31 травня по 7 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 21,00 коп. до 26,8231 UAH \/ USD, курс купівлі знизився на 20,75 коп. до 26,4715 UAH \/ USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 7,56 коп. до 29,6783 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 11,89 коп. до 30,2560 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 7 червня\r\n26,4715\r\n26,8231\r\n29,6783\r\n30,2560\r\n3,6400\r\n4,2000\r\n\r\n\r\nПорівняно з 31 травня\r\n-0,2075\r\n-0,2100\r\n0,0756\r\n0,1189\r\n-0,0400\r\n-0,0100\r\n\r\n\r\n\r\nВикористані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, рубль продовжує падати в ціні у київських обмінниках. Також у НБУ заявили, що затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України.\r\nТим часом Світовий банк повідомив, що зростання економіки в Україні сповільнилося, а НБУ від покупки перейшов до продажу валюти на міжбанку.