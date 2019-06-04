Межбанк понижает курс гривны второй день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 6 коп. до 27,13 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,20-27,23 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 27,23-27,25 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,11-27,15 UAH\/USD.\r\nВо вторник НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 2,13% с 27,72 UAH\/USD до 27,13 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке преодолела отметку в 27 UAH\/USD.\r\nТакже НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.\r\nКурс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 27 коп. в пятницу укрепился на 10 коп. до 26,85 UAH\/USD.\r\nТем временем глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает, что за 3 летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а отдельно в сентябре – 1,7 млрд долларов.