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04 июня 2019, вторник, 19:25 82
Финансы 2019-06-04T19:26:12+03:00
Українські Новини
Межбанк понижает курс гривны второй день подряд

Межбанк понижает курс гривны второй день подряд

Гривны и доллары.
Гривны и доллары.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 6 коп. до 27,13 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,20-27,23 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 27,23-27,25 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,11-27,15 UAH/USD.

Во вторник НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 2,13% с 27,72 UAH/USD до 27,13 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке преодолела отметку в 27 UAH/USD.

Также НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 27 коп. в пятницу укрепился на 10 коп. до 26,85 UAH/USD.

Тем временем глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает, что за 3 летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а отдельно в сентябре – 1,7 млрд долларов.

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